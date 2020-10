L’aggiornamento sulla diffusione dei contagi Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 395 nuovi casi e 8 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 13 ottobre

In attesa del bollettino giornaliero della Regione Lazio l’Unità di crisi fa sapere:”Oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede del corriere e quaranta posti in isolamento domiciliare. É in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5″. Intanto l’istituto Spallanzani ha diramato il comunicato giornaliero: in questo momento sono ricoverati 183 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 22 pazienti necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 843. Per quanto riguarda le file ai drive in per i test del tampone è sempre congestionata la situazione nei drive-in di Roma e del Lazio. Lievi miglioramenti si registrano al Santa Maria della Pieta’, nell’Asl Roma 1, e al Centro Agroalimentare, mentre continuano lunghe file all’ospedale San Giovanni Addolorata (ben 253 le persone in attesa al drive-in pedonale), a Togliatti (250 auto), all’Istituto Zooprofilattico (250) e al Campus Biomedico (198). Ecco il quadro alle ore 14: – Asl Roma 1: Labaro 110, San Giovanni 91 (e 253 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pieta’ 82; – Asl Roma 2: Togliatti 200, Odescalchi 90, Campus Biomedico 198, Istituto Zooprofilattico 250, Santa Lucia Ardeatina 35; – Asl Roma 3: Forlanini 61, Casal Bernocchi 54, parcheggio lunga sosta Fiumicino 20; – Asl Roma 4: Capena 55, San Paolo 20, Bracciano 51, Ladispoli 8; – Asl Roma 5: Aeroporto di Guidonia aperto alle 14, Colleferro 97, Palombara Sabina 55, Centro Agroalimentare 123, Labico 43; – Asl Roma 6: Genzano 130; – Asl di Latina: Latina 50; – Asl di Frosinone: Sora 60; – Asl di Rieti: Rieti 20.