Con un numero di tamponi inferiori alle medie degli ultimi giorni, solo 52.553, ieri in Italia sono stati registrati 1.108 nuovi casi di positivi. I dati della Protezione Civile e il bollettino di oggi del ministero della Salute sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile di oggi 8 settembre

I nuovi casi suddivisi regione per regione: in Veneto nelle ultime 24 ore sono stati individuati 152 positivi in più rispetto a ieri. Ci sono due decessi. Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva con 17 malati. Gli ospedalizzati diminuiscono passando dai 158 di ieri ai 148 di oggi. In Basilicata 8 nuovi casi su 759 tamponi analizzati. Degli otto nuovi positivi quattro sono residenti a Potenza. Non ci sono nuovi decessi. Nelle Marche sono stati accertati 15 nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 747 tamponi processati: 4 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in quella di Macerata, 4 in quella di Ancona, 2 nel Fermano e 1 nel Pesarese; questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Albania, Germania, Ucraina), uno dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico e 1 contatto stretto di caso positivo. In Alto Adige su 892 tamponi sono stato individuati 4 nuovi casi positivi. In Abruzzo sono 14 i casi registrati oggi: 1 caso a L’Aquila, 4 a Chieti , 4 a Pescara e 1 a Teramo. Gli altri fanno riferimento a casi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Anche oggi nessun decesso. Leggero aumento per i ricoveri: 34, cioè 3 in più di ieri.