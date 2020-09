I dati del bollettino della Regione sulla situazione del Coronavirus in Lombardia dopo i 109 nuovi positivi e sei decessi di ieri: 271 nuovi contagi e 2 decessi. Sono stati effettuati 20.718 tamponi, 1.736.911 da inizio emergenza. Salgono i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 27, uno in più di ieri. Anche i pazienti ospedalizzati negli altri reparti Covid sono in aumento di 6 nelle ultime 24 ore per un totale di 248. Sono guarite 151 persone nelle ultime 24 ore.

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia di oggi 8 settembre

Per quanto riguarda la suddivisione dei contagi nelle province: 100 casi a Milano, di cui 43 a Milano città. 30 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a Brescia, 29 a Varese e 25 a Monza e Brianza. A Pavia i positivi sono 24 in più rispetto a ieri. A Como 14. A Bergamo 9 casi, a Mantova 8. A Lecco i nuovi positivi sono 5, a Lodi e Cremona 4 casi per provincia. A Sondrio si registrano 2 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore nessuna provincia è a zero casi. Tra i positivi, spiega il bollettino della Regione Lombardia, 44 sono debolmente positivi, mentre 9 casi sono stati individuati in seguito a test sierologici.