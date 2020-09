Il bollettino della Regione ieri ha registrato 159 casi, 119 a Roma, e zero decessi: i dati sull’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio: i dati di oggi 8 settembre

Per quanto riguarda il Report dell’attività negli Aeroporti romani della giornata di ieri l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio fa sapere ceh presso lo scalo di Fiumicino non sono stati individuati nuovi casi positivi. Sono stati invece due i nuovi casi individuati all’Aeroporto di Ciampino si tratta di un cittadino colombiano e uno spagnolo provenienti da Madrid (Spagna). Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed e’ stato avviato il contact tracing internazionale.