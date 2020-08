L’andamento dei contagi di coronavirus in Italia secondo i dati della Protezione civile e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 642 nuovi contagi (ieri erano 403) e sette morti con 71mila risultati dei tamponi processati (ieri erano quasi 54mila). I guariti o dimessi sono 364 mentre ci sono otto pazienti in più nelle terapie intensive rispetto a ieri e crescono di 23 i ricoverati con sintomi. Oggi non ci sono regioni a zero contagi. I contagi in Sardegna, dopo gli ultimi focolai e la quarantena, arrivano a 37. Il totale dei ricoverati con sintomi ammonta a 866 unità, in terapia intensiva ci sono 66 persone, in isolamento domiciliare 14428. Gli attualmente positivi sono 15360.

Il bollettino della Protezione civile sui contagi di Coronavirus oggi in Italia

La ripartizione dei nuovi casi per regione: oggi in Lombardia ci sono 91 nuovi casi e 4 decessi. Nel Lazio i nuovi positivi sono 75 e non vengono registrati nuovi decessi. In Veneto ci sono 33 i nuovi contagi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 21.375 di cui 1.661 attualmente positivi. Non ci sono nuovi decessi. Nelle Marche sono 7 i casi. Due positivi sono stati registrati in provincia di Macerata, uno in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino e due da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.640 tamponi. In Basilicata un nuovo positivo e nessun decesso. In Alto Adige 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 1.425 tamponi. Da oltre due mesi i decessi sono fermi a 292.

In Toscana 40 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 10.925 da inizio emergenza. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. I tamponi eseguiti sono 4.627. Non si registrano nuovi decessi. In Abruzzo 7 nuovi casi per un totale complessivo di 3577. Il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Sono 33 i nuovi casi in Puglia: 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 a Foggia; 15 a Lecce; 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Umbria 4 nuovi casi e nessun decesso. Ci sono 30 nuovi casi positivi in Liguria. Tra i nuovi positivi, due persone rientrate da un viaggio all’estero, alcuni partecipanti alla grigliata del 1^ agosto nel savonese, molti contatti di casi confermati. I tamponi effettuati sono stati 1.938. Non vengono segnalati decessi.