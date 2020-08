Il bollettino della Regione sull’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Lombardia: ci sono 91 nuovi casi e 4 decessi.

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 19 agosto

Tra i 91 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione Lombardia precisa che 11 sono debolmente positivi. Nessuno è stato rintracciato dopo test sierologici. Il numero dei tamponi effettuati oggi è tornato nella media con 9000 test. Il totale complessivo dall’inizio dell’emergenza è 1.432.476. Continuano ad aumentare i pazienti ricoverati che salgono a 151, uno in più rispetto a ieri, mentre i malati in terapia intensiva rimangono stabili a 14. Le persone guarite da Covid-19 aumentano di 79 per un totale di 75.398 .

La ripartizione dei contagi per provincia vede 23 nuovi casi in quella di Milano con 16 nuovi positivi registrati a Milano città. A Brescia ci sono 19 nuovi contagi rispetto a ieri, a Bergamo i nuovi casi sono 13. Lecco e Monza e Brianza hanno 8 casi in più nelle ultime 24 ore mentre Varese ne registra 6. Como e Pavia da ieri hanno 3 nuovi contagi. Mantova, Lodi, Cremona e Sondrio registrano 2 nuovi casi per provincia. Oggi non ci sono province a zero casi in Lombardia.