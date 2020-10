Dopo i 16.079 casi e 136 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 23 ottobre

I casi suddivisi nelle regioni: continua l’avanzata del Coronavirus in Veneto: oggi il bollettino della Regione registra 1550 nuovi contagi e 7 decessi. In totale i positivi nella regione sono 14034. Non è stato reso noto il numero dei tampono effettuati. I pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono saliti di 5 per un totale di 64. I ricoverati COVID negli altri reparti sono 515, in aumento di 15 rispetto a ieri. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 117. Schizzano in altro i positivi al covid nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 453 (132 più di ieri, quando erano 321) su 2.224 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il picco della prima ondata pandemica era stato 268 il 22 marzo su 651 tamponi analizzati. Complessivamente sono 10.645 i positivi rilevati da inizio emergenza nelle Marche. Dei 453 registrati, 127 sono in provincia di Macerata, 111 in provincia di Ascoli Piceno, 92 in provincia di Ancona, 70 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Pesaro Urbino, 11 fuori regione. Si tratta di soggetti sintomatici (73 casi), contatti in setting domestico (97), contatti stretti di casi positivi (116), 18 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (21), 1 rientro dalla Toscana, 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (16) e 5 casi riscontrati nello screening in ambito sanitario. Di 103 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. In Alto Adige sono stati registrati 269 nuovi casi positivi. Sono 96 i pazienti nei normali reparti ospedalieri, ai quali si aggiungono 10 in strutture private. Resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (8). Vola il numero di persone in isolamento domiciliare che, per la prima volta, supera soglia 6 mila con 6.055 persone. Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Basilicata. Nella giornata di ieri, sono stati processati 1434 tamponi; 112 sono risultati positivi, di cui 89 lucani. Ieri sono guarite in regione altre 10 persone, mentre salgono a 58 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva. Nuovo record di casi giornalieri di Covid in Umbria, 447 contro i 407 di ieri (più 9,8%). Con i morti che toccano quota 100, tre nell’ultimo giorno. Passano da 193 a 204 i ricoveri ordinari, mentre scendono da 22 a 21 i pazienti in terapia intensiva. Certificati altri 84 guariti, 2.572 totali, con gli attualmente positivi in crescita dell’11% e ora 3.635. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 3.595 tamponi, 269.993 dall’inizio della pandemia. In Molise 57 casi e zero decessi.