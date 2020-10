Dopo i 4.125 nuovi positivi e i 29 decessi registrati ieri, mentre Fontana non esclude un lockdown se l’impennata dei casi continua, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione:

Dopo i 4.125 nuovi positivi e i 29 decessi registrati ieri, mentre Fontana non esclude un lockdown se l’impennata dei casi continua, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione: articolo in aggiornamento

Bollettino Lombardia Coronavirus: i dati di oggi 23 ottobre

“Un lockdown completo sarebbe insopportabile per l’intero Paese. E proprio per questo stiamo lavorando nella direzione di individuare misure restrittive in singoli ambiti che impattino il meno possibile sulla vita quotidiana dei singoli e delle famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a un confronto su Facebook con Confartigianato Varese e sottolineando che “i provvedimenti previsti nell’ordinanza della Regione Lombardia hanno un solo obiettivo, ridurre la diffusione del virus”. Secondo Fontana, “riuscire a ottenere il contenimento dell’evolversi del contagio sarebbe giàun grande successo”, visto che “i dati dell’intera Lombardia sono davanti agli occhi di tutti e serve la massima attenzione da parte di ogni soggetto chiamato in causa per affrontare la situazione nel modo migliore. A partire dalla politica”. Il presidente della Regione ha detto che “oggi riapre l’ospedale in Fiera a Milano, sarei stato molto piu’ contento che questo non fosse accaduto. Purtroppo non e’ cosi’ e questa struttura avra’ l’obiettivo di togliere un po’ di pressione agli altri ospedali”