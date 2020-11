Qual è la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.648 contagiati e 541 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 30 novembre

I contagi suddivisi regione per regione: in Molise 87 nuovi positivi e un decesso. I pazienti in terapia intensiva aumentano di uno rispetto a ieri così come i ricoveri. Nelle Marche 252 casi: i tamponi eseguiti nelle ultime 24ore sono stati 1.913 (955 nuove diagnosi e 958 nel percorso guariti). Il rapporto positivi/tamponi è stato dunque del 26,3% circa considerando solo le nuove diagnosi e del 13,17% sul totale dei test. Il numero più rilevante di casi si è registrato in provincia di Pesaro Urbino (131); seguono le province di Ancona (80), Macerata (17) Fermo (8), Ascoli Piceno (7); nove casi riguardano persone provenienti da fuori regione. In Alto Adige 183 nuovi casi positivi sono stati registrati nelle ultime 24 ore e un nuovo decesso. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: sono 278 i pazienti nei normali reparti ospedalieri, 150 quelli nelle cliniche private e 37 in terapia intensiva. In Veneto si registrano 2.003 contagi nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo che raggiunge i 145.592 infetti da inizio dell’epidemia. Sale anche il numero dei decessi: sono 34 le vittime in più risetto a ieri, per un totale di 3.711 morti (tra ospedali e case di riposo). I soggetti attualmente positivi sono 80.665 (+954). Sale ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid in area medica sono oggi 2.608 (+26), quelli in terapia intensiva 339 (+8).