Dopo i 3203 casi e i 135 decessi di ieri quanti sono oggi i contagi di di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione: 1.929 positivi e 208 decessi. Sono stati effettuati 16987 tamponi

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 30 novembre

Abbiamo ancora moltissimo virus che circola” e “dopo i tanti sacrifici fatti e il risultato che si sta ottenendo, non vorremmo, a distanza di poche settimane, vedere ripetersi la situazione che abbiamo vissuto e trovarci a ricominciare da capo. Ed è fatale che ciò avvenga, se non si mantengono le necessarie precauzioni”. Lo ha detto, intervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai 3, Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive alla Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, commentando le immagini degli assembramenti per lo shopping natalizio. “All’ospedale Sacco ora la situazione è decisamente migliore della si affaccia la necessità di curare tutto il resto delle malattie correnti”, ha precisato Galli. Ma questo non significa che ci si possa rilassare, ha precisato sottolineando la situazione della Lombardia ora passata in zona arancione. Per questo, “il mio Natale sarà all’insegna del sentirsi molto e vedersi meno, e della prudenza con i più anziani” quindi “non ci sono ricette, se non la prudenza”. E rispetto al numero delle persone invitate, “bisogna ricordare che il ristorante o la festa in famiglia sono situazioni senza mascherina e che visto che spesso si parla a voce forte, non sono le più sicure”. Un’attenzione che va indirizzata anche al turismo invernale. La chiusura degli impianti sciistici è giusta, considerando il rischio che c’è prima e dopo lo sci, ad esempio sull’ovovia o al rifugio. Gli impianti di risalita – ha concluso l’esperto – sono anche impianti di risalita delle infezioni per il virus”