La sanatoria delle bancarelle: i Tredicine ringraziano Di Maio

Grande festa ieri alla Corte di Francia dove il sovrano assoluto ha deliberato che se ne strafrega della Bolkestein; prima il favore ai balneari che ci porterà a una procedura d’infrazione le cui multe verranno pagate da noi come per le quote latte, poi il regalo agli ambulanti: nessuna messa al bando per le licenze delle bancarelle che offuscano monumenti e disturbano il decoro di Roma. Sono 11.533 gli ambulanti che continueranno a lavorare. Tecnicamente, nella manovra in discussione in Parlamento è stata stralciato dalla direttiva europea, approvata nel 2006, l’obbligo della messa a bando delle concessioni e dunque dei titoli per lo sfruttamento degli spazi pubblici a fini commerciali e dei beni demaniali,come le spiagge. Gli ambulanti – quelli che vendono pentole o abbigliamento e che a Roma vengono chiamati anche “mutandari” -tirano un sospiro di sollievo perché i loro permessi non scadranno e non saranno messi a concorso così come nella Capitale non ci sarà – almeno per il momento – una riduzione dei posteggi. Tutto sarebbe dovuto partire dal primo gennaio 2021: per quella data il Campidoglio avrebbe dovuto produrre una riorganizzazione del settore, contare le licenze (che per anni e per generazioni si sono tramandate di padre in figlio) e ridurre i posteggi nell’ottica di un maggior ordine e di un più credibile decoro.

Per questo ieri è circolata la foto di Dino Tredicine che alza la mano, dita a V di vittoria, dopo l’approvazione della fiducia sulla Manovra del Popolo. Racconta Il Messaggero:

C’è anche il fratello Mario, tutti a seguire da vicino, insieme a un pattuglione dell’Associazione nazionale ambulanti, la discussione che ha blindato il business dei bancarellari per gli anni a venire. Le licenze non saranno messe a gara dal Campidoglio né dagli altri Comuni lungo lo Stivale, in barba a quanto aveva previsto l’Unione europea per evitare che le concessioni rimanessero in mano agli stessi commercianti per decenni.

Foto copertina da: Il Messaggero