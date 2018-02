Chi è davvero Bogdan Andrea Tibusche? La storia del sito grillino dell’ex fidanzato di Giulia Sarti

Quando si prova a chiamare il numero di SocialTv Network un messaggio automatico fa sapere che l’utente in questo momento è impegnato in altra conversazione. Andrea DG ovvero Andrea De Girolamo, fondatore e leader di “un gruppo di ragazzi come tanti, con sincera voglia di informare in maniera chiara e semplice” è stato però indicato come uno pseudonimo di Bogdan Andrea Tibusche, ovvero l’ex fidanzato di Giulia Sarti accusato dalla deputata di non aver versato sul conto del microcredito le donazioni della grillina.

Bogdan Andrea Tibusche alias Andrea De Girolamo

Due fonti concordanti lo indicano come il gestore della pagina Facebook SocialTv Network: «In realtà quello è lo pseudonimo italiano utilizzato dal rumeno Tibusche per la sua attività sul web», scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Silvia Bignami. Ma c’è di più: Lorenzo Andraghetti, ex collaboratore parlamentari di Giulia Sarti dall’aprile al giugno 2013 – poi passerà a lavorare con Bernini – scrive su Lettera43 di averlo conosciuto di persona:

La mia collaborazione si interruppe proprio perché la deputata preferì il neo fidanzato al sottoscritto per quanto riguardava la gestione della sua comunicazione, ad esempio sui social network.

Tibusche fu presentato a Sarti dall’onorevole pentastellato Angelo Tofalo, nel momento in cui furono hackerate le mail della deputata riminese nell’aprile del 2013. Venne presentato come un hacker informatico che l’avrebbe aiutata a capire chi le avesse rubato le mail.

La pagina Facebook di SocialTV Network non pubblica post da mercoledì, mentre non è possibile sapere a chi è intestato il dominio del sito internet perché risulta anonimizzato. Impossibile quindi collegare le due identità, tanto più che nella pagina del Chi siamo? i collaboratori del sito sono indicati con una foto e l’iniziale del cognome. Eppure questa storia è molto intrigante e merita davvero un approfondimento.

L’ex fidanzato di Giulia Sarti e SocialTV Network

Il dominio infatti risulta creato il 10 maggio 2016, ovvero all’epoca in cui, secondo la testimonianza della stessa Sarti, la deputata e Bogdan erano ancora fidanzati. Probabilmente, visto che ha continuato ad occuparsi dei bonifici di Sarti, a quell’epoca e successivamente Bogdan Andrea Tibusche era ancora collaboratore della deputata. Eppure all’epoca il sito di Andrea Di Girolamo nasceva e successivamente prosperava: sul sito e sulla pagina non c’è nemmeno l’ombra di un simbolo del MoVimento 5 Stelle ma basta dare un’occhiata ai post per avere due certezze: Andrea De Girolamo consigliava di votare i grillini e non aveva la minima idea di come funzionasse la legge elettorale.

Un consiglio ovviamente disinteressato visto che nel febbraio scorso aveva già lasciato da due mesi la casa dove viveva con Giulia Sarti a Roma e, secondo la deputata, adesso risiedeva a Salerno. Sia sulla pagina di Social TV che sul suo profilo personale (dove tra le amicizie ha importanti esponenti del M5S come Danilo Toninelli, Virginia Raggi e la consigliera regionale ligure Alice Salvatore) De Girolamo pubblicava contenuti favorevoli al M5S ma soprattutto video e post per screditare gli avversari politici. Social TV infatti è “specializzata” a diffondere “controinformazione” ovvero a diffondere la visione dei fatti secondo la linea del M5S. Niente di più e niente di meno di quello che fanno pagine e gruppi non ufficiali di attivisti e sostenitori del M5S che fanno da cassa di risonanza ai canali ufficiali del MoVimento.

Per finanziarsi SocialTV raccoglie donazioni su PayPal spiegando che sono necessarie per poter mantenere la propria indipendenza. Ma non tutti gli utenti ritenevano che il sito fosse davvero super partes tant’è che c’è stato chi ha “suggerito” alla redazione di farsi finanziare dal M5S “visto che ormai da TV libera siete diventati una TV5S”. C’è da dire che questo genere di critiche viene fatta a qualsiasi fonte di informazione ogni qualvolta pubblica argomenti sgraditi agli elettori di una parte politica.

Chi c’è dietro Social TV?

La cosa interessante però è che in questo caso, e a differenza dei casi “scoperti” dal PD nei mesi scorsi, a gestire il sito è una persona che è stata un collaboratore parlamentare del MoVimento 5 Stelle. Facendo affidamento sulla cronologia fornita dalla Sarti Bogdan Andrea Tibusche/Andrea De Girolamo era ancora un collaboratore della deputata quando ha aperto il sito (dal momento che le faceva i bonifici). La deputata riminese ha dichiarato che «Bogdan mi aveva avvisato che non avrebbe fatto i versamenti in maniera puntuale perché quelle somme di denaro gli servivano urgentemente per curarsi».

Ma c’è dell’altro: David Puente ha scoperto che tra lo staff dei collaboratori di Social TV ci sono molti simpatizzanti e attivisti del 5 Stelle. Il profilo più interessante è quello del designer “Luca G.” che secondo Puente sarebbe e «“Luca Giorgio” che oltre a far parte dello Staff di SocialTv è anche admin della pagina Facebook “Governo a 5 Stelle“». Proprio una di quelle pagine non ufficiali dedite a diffondere contenuti della propaganda pentastellata. Naturalmente è possibile che De Girolamo/Tibusche si sia limitato a reclutare persone che già la pensavano come lui. Certo il fatto che una pagina di informazione “indipendente” diffonda principalmente contenuti pro-M5S e che ci lavorino attivisti pentastellati e un collaboratore parlamentare sotto falso nome rimane una notizia.