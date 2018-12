Beppe Grillo dice che la TAV non si farà (segnatevi queste parole)

Beppe Grillo dice che la TAV non si farà e queste parole vanno scolpite nella pietra perché bisognerà metterle a confronto con quello che realmente accadrà a proposito dell’Alta Velocità in un governo in cui Danilo Toninelli dice di non essere No Tav. Ieri Grillo ha parlato con un ragazzo che milita con Potere al Popolo:

Niccolò si affaccia dal muro di braccia che alla fiera Più libri più liberi di Roma tengono alti gli smartphone per rubare ogni sospiro del comico e gli urla contro: «Come mai non sei a Torino alla manifestazione No Tav? Adesso che siete al governo non ve ne importa più niente?». L’indifferenza di Grillo dura pochi secondi, poi lo affronta: «Mi sono beccato 4 mesi di condanna io per la Tav, tu?». Ma è subito dopo, quando il comico invita il giovane contestatore da parte per un chiarimento, che arriva la confessione di colui che è ancora il garante del M5S, anche se la sua voce nel trambusto politico del governo gialloverde sembra sempre più flebile: «La Tav non si farà. Te lo garantisco io. Dobbiamo finire questa analisi costi-benefici, ma sono certo che non si farà».

È ovviamente falso che Beppe Grillo si sia preso quattro mesi di carcere per la TAV. In realtà, come Berlusconi e a dispetto del fatto che il M5S voglia abolirla, Grillo è stato prescritto dall’accusa e non ha rinunciato alla prescrizione perché il giudice ha spiegato che altrimenti sarebbe stato condannato. Ma queste sono quisquilie. Ciò che importa è che ieri Grillo abbia preso un impegno preciso che cozza con il piano B del M5S per fare la TAV all’insaputa dei No TAV, che prevede la sforbiciatura del progetto con la caduta della stazione in Val di Susa e la costruzione comunque della ferrovia e di altre stazioni. Per questo le parole di Grillo vanno ricordate a futura memoria. Per chiedergliene conto quando le cose andranno diversamente.

