Vauro e la vignetta rifiutata dal Fatto

Il vignettista Vauro ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una vignetta rifiutata dal Fatto Quotidiano, che ritrae il ministro Danilo Toninelli tra i manifestanti opposti per la TAV e lo definisce “Boh TAV”. Vauro ha anche scritto perché la vignetta è stata rifiutata:” Si basa su un fatto non vero e non la pubblico”, ha detto il direttore Marco Travaglio. Vauro dice invece la sua:

Io al contrario ritengo che il M5s e Toninelli abbiano messo in atto una strategia di temporeggiamento per non incrinare il loro ” contratto” con la lega. Ritengo che l’attesa dei risultati della commissione sui costi-benefici faccia parte di questa strategia. Il M5s aveva fatto del no alla TAV una bandiera in campagna elettorale ,il che avrebbe potuto legittimamente far pensare che il Movimento avesse già fatto un bilancio riguardo all’opera, altrimenti ha lanciato uno slogan senza aver conoscenza della questione. I dubbi sul rapporto costi – benefici sono sorti solo quando si sono seduti al governo? La storia della Tap e dell’ILVa di Taranto almeno un vago sospetto dovrebbero suscitarlo. Di sicuro la mia interpretazione può essere errata.