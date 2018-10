Il boicottaggio dei grillini a L’Aria che tira dell’odiata Myrta Merlino

L’Aria che tira di Myrta Merlino è evidentemente il programma più odiato dal grillino medio. Prima la Findus e poi Mocio Vileda hanno dovuto fronteggiare negli anni svariate minacce di boicottaggio (a cui ha aderito anche un senatore M5S) per la “colpa” di sponsorizzare il programma di La7 con la loro pubblicità. Il ragionamento del grillino medio è: se un’azienda fa pubblicità in un programma a me sgradito io posso minacciare di non comprare i suoi prodotti così metto in difficoltà il programma. Questo livello di scorrettezza intellettuale, sempre a causa di Myrta Merlino, oggi tocca a Immobiliare.it, azienda di annunci immobiliari che ha dovuto fronteggiare l’uragano di commenti (molto probabilmente organizzato in qualche gruppo Facebook) che si è scatenato in un unico e preciso post proprio ieri: “Se dovessi comprare casa non mi rivolgerei a immobiliare.it. sponsor principale di un programma spazzatura come la puzz…..pardon l’aria che tira, spero che siano in molti a boicottare sia voi che il programma. Niente di personale, ma non è affidabile il programma.e di conseguenza può non esserlo anche lo sponsor che fa scelte poco oculate”, scrive ad esempio Nives tradendo con il suo commento tutta l’intenzione di fare pubblicità negativa a un’azienda perché non le piace un programma che con quell’azienda c’entra pochino.

E ovviamente non è l’unica: “Immobiliare.it ma vi interessa o no essere seguiti? Questa non è ideologia politica, ci mancherebbe, è rilevare le faziosità e falsità di questa emittente, non c’è una trasmissione che si salvi! Almeno fatevi fare lo sconto per il calo di audience! Vi conviene”, scrive Giovanni, che evidentemente non ha chiaro il concetto di ideologia.

E poi c’è Leo (“So che in un paese collocato al 74° posto nella classifica mondiale della libertà di stampa è difficile trovare spazi adeguati, ma la7 e i suoi talk show sono quanto di più aberrante. Un consiglio: cambiate rete o fascia oraria”), che evidentemente fa parte di quella nutrita schiera di duri di comprendonio che non hanno ancora capito che se l’Italia è in basso nella classifica della libertà di stampa non è per la qualità dei suoi giornalisti ma per le aggressioni e le minacce che subiscono.

Infine c’è l’azienda, che ha deciso di replicare ai grillini in modo standard con una risposta che suona simile per tutti: ” Immobiliare.it da anni si impegna a garantire ai propri utenti un servizio efficace e di qualità. La programmazione dei nostri spot televisivi non è guidata da alcuno schieramento politico o ideologico: le nostre campagne pubblicitarie vanno in onda su tutti i principali network televisivi italiani, seguendo parametri di natura esclusivamente tecnica”. Peccato: a Immobiliare.it non hanno ancora capito che discutere con certa gente non è difficile: è inutile.