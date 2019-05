Dopo aver fatto da tempo la sua comparsa a Roma, diventando pienamente visibile quest’anno, anche a Torino si ammira l’effetto Appendino, che si potrebbe riassumere così: nelle città dove governa il MoVimento 5 Stelle scende in picchiata nelle preferenze di voto a qualunque elezione. Ovvero, l’effetto “Se li conosci, li eviti”.

Effetto Appendino: anche a Torino se conosci il M5S lo eviti

Per rendersene conto basta dare un’occhiata ai risultati delle elezioni europee in città: in attesa dello scrutinio per le regionali, che inizierà alle 14, con gli exit poll che danno vincente il candidato del centrodestra Alberto Cirio, i dati delle europee consegnano un quadro completamente mutato per quanto riguarda la città di Torino amministrata da Chiara Appendino. Rispetto al 2016, quando fu eletta sindaca, il M5s scivola dal 30,01% ottenuto allora al primo turno al 13,3%. Il Pd è il primo partito con il 33,47%, mentre la Lega di Matteo Salvini si attesta al 26,89%.

Il fenomeno vi pare minimo? E allora ammirate quale fu il risultato del M5S a Torino alle elezioni europee del 2014:

Intanto c’è da registrare anche un’affermazione più che positiva alle Europee della Lega anche in Valsusa, nelle storiche roccaforti No Tav, dove il Movimento 5 Stelle resiste come primo partito a Bussoleno con il 31,8% dei voti, Chianocco con il 30,1%, Mompantero con il 31,7% e Venaus con il 45,6%. Negli altri altri Comuni a fare il pieno dei consensi il partito di Matteo Salvini con percentuali un po’ ovunque superiori al 30% Si va così dal 43,2% Claviere passando per il 41% di Bardonecchia e Oulx, al 36% di Chiomonte dove si trova il cantiere della Torino-Lione, al 34,3% di Giaglione, al 33% di Susa. Ad Avigliana, da sempre roccaforte della sinistra, la Lega ha conquistato il 29,4% davanti al Pd che ha ottenuto il 22,4% mentre a Giaveno il Carroccio con il 35,2% ha doppiato i voti di Fi. I dem quasi ovunque in Valsusa conquistano il terzo posto.

