Angelo Tofalo: come il M5S si prepara a cacciare il suo sottosegretario

Il G.I. Joe del governo del cambiamento ha le ore contate: Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa in rotta di collisione con la ministra Elisabetta Trenta, ha già offerto le sue dimissioni e, come da sue foto, sarà paracadutato presto fuori dal ministero. Racconta oggi Pasquale Napolitano sul Giornale:

L’epurazione di Tofalo non sarebbe figlia solo dello scontro di due giorni fa con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Ma la decisione sarebbe nell’aria da tempo. E dietro la cacciata di Tofalo ci sarebbe la regia di Augusto Rubei, portavoce della Trenta, e considerato negli ambienti grillini il ministro ombra della Difesa. Rubei è l’uomo di Di Maio piazzato (a 90mila euro l’anno) alla Difesa per dettare (e controllare) la linea politica del ministro Trenta. La svolta a sinistra della Trenta sarebbe, proprio, frutto del lavoro di Rubei, spalleggiata dal ministro del Lavoro. Svolta che però, pare non sia stata assecondata, in questi mesi, anche dal sottosegretario Tofalo, più vicino alle posizioni della Lega, che dei Cinque stelle. E dunque, nelle settimane scorse, Rubei e Di Maio avrebbero concordato di prendere provvedimenti, passando dai richiami ai fatti, con la defenestrazione di Tofalo.

Tofalo quindi perde quota, e in effetti non si capisce come l’abbia mai potuta guadagnare. Il soggetto è uno dei tanti regali che il governo del cambiamento ha fatto all’Italia e il fatto che lo vogliano cacciare dopo averlo nominato loro dimostra come la situazione sia sempre più disperata e sempre meno seria. Intanto c’è già il nome del sostituto: Giovanni Luca Aresta, vice capogruppo del M5s in commissione Difesa e braccio destro del presidente Gianluca Rizzo.

