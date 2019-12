Alessia Bausone: la candidata M5S ex PD che chattò con “Mark Caltagirone”

La lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle in Calabria ha causato molti maldipancia tra gli attivisti per l’esclusione di tre iscritti che erano arrivati tra i primi nelle preferenze su Rousseau. Ma anche perché in lista è spuntata Alessia Bausone, che, come ha scritto in questo articolo a sua firma, è stata iscritta al Partito Democratico nel 2017 ma nel 2019 denunciava un’aggressione e veniva definita esponente della mozione Zingaretti. La Bausone era stata anche consigliere comunale a San Luca, eletta nella lista di Klaus Davì, prima di dimettersi. Ieri però l’AdnKronos ha riportato un altro dettaglio della vicenda politica di Bausone: l’incontro, ovviamente solo virtuale, con il fantomatico Mark Caltagirone che le valse anche una comparsata da Barbara D’Urso:

– “Chattai con Mark Caltagirone, ora mi candido col M5S in Calabria per fare la differenza”. In molti hanno storto il naso quando il nome di Alessia Bausone è comparso nella lista dei candidati 5 Stelle alle regionali calabresi del 26 gennaio. Troppo ingombrante, secondo molti attivisti, la sua militanza nel Pd, partito dal quale Bausone è uscita sbattendo la porta. Ma ora col Movimento 5 Stelle è scattata la scintilla, una “affinità elettiva” che potrebbe aprirle le porte del Consiglio regionale. Bausone è in qualche modo legata anche alla vicenda di Mark Caltagirone, il giallo che ha tenuto per mesi incollati alla tv gli appassionati di gossip e che ha visto protagonista Pamela Prati e il suo (finto) fidanzato. “Sono stata contattata dal profilo Facebook ‘Marco Caltagirone’ a gennaio del 2018 – racconta all’Adnkronos – quando ancora non era il promesso sposo-fake di Pamela Prati. Il suo obiettivo era quello di screditare una politica calabrese di centrodestra che da lì a poco si sarebbe candidata in Parlamento. Credeva che questi mezzi di discredito potessero attecchire con me per poterle andare contro. Ma sono leale e onesta, anche con chi sta altrove politicamente e questi mezzucci per me non sono attrattivi”.

Bausone denunciò pubblicamente l’accaduto, una volta esploso il caso Prati-Caltagirone. A chi le chiede del suo passato (recente) nelle file del Partito democratico, la candidata grillina risponde: “Sono stata tesserata Pd nel 2017, denunciando lo status horribilis del Pd calabrese che ha portato poi al suo commissariamento. Mancanza di trasparenza nei modi e nelle azioni, tesseramento falso, bilanci inesistenti. L’ho definito un club privé di carbonari e, in tempi recenti, una ‘gang band’ di dinosauri politici attorno al potere”. Nessuna nostalgia per i dem: “La militanza e l’energia nel Pd, almeno in quello calabrese, viene stuprata dall’autoconservazione violenta e ossessiva di un notabilato stantio”.

