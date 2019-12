La storia dell’attivista M5S sparita dalle candidature alle elezioni regionali in Calabria

“Perché la candidata più votata su Rousseau Rosella Cerra, 184 voti, sparisce dalla lista? Io come gli altri 183 che abbiamo votato a fare!?? Che grande delusione…Continua il gioco perverso del partecipare per perdere… Bene!!! La mia campagna contro le ingiustizie comincia domani…”: oggi il MoVimento 5 Stelle presenta le sue liste in Calabria in sostegno di Francesco Aiello, che correrà per la carica di governatore e qualcuno in zona grida già all’inghippo.

Rosella Cerra: la più votata del M5S sparita dalle candidature alle elezioni regionali in Calabria

Questo perché, secondo quanto raccontano su Facebook gli attivisti, la candidatura di Rosella Cerra è stata cancellata nonostante avesse ottenuto 184 voti; eliminate anche Rosanna Rizzello (116 voti) e Pasqualino Marasco (92 voti). Al loro posto sono entrati Alessia Bausone, Umberto Militare e Vittorio Oliveto. Nessuno però spiega se queste persone abbiano rinunciato alla candidatura o se sia stata una decisione dei vertici.

Gli attivisti sono infuriati: “I 5 Stelle continuano a percorrere la strada del cambiamento, ovviamente inteso come la perdita di ogni principio e valore fondante. Si riempiono la bocca di essere gli unici a far scegliere i candidati ai propri attivisti ma ne siamo sicuri sicuri? La candidata alle regionarie più votata dagli attivisti nell’intera regione Calabria, candidabile per residenza nella Circoscrizione Centro “Catanzaro – Crotone – Vibo”, è stata Rosella Cerra. Attivista da 30 anni. Si batte per la cosa pubblica e a favore della nostra terra da prima che il m5s nascesse. #Meridionalista ed #ambientalista vera, non da comunicato stampa. Ieri, a mezzo stampa, apprendo che il suo nome non configura nella lista dei 5 stelle. Qualcuno ci spiega il perché?”, scrive Alessandra, che poi si dimette da attivista su Facebook.

Non è l’unica ad essere arrabbiata: in molti puntano invece il dito su Alessia Bausone, che, come ha scritto in questo articolo a sua firma, è stata iscritta al Partito Democratico nel 2017 ma nel 2019 denunciava un’aggressione e veniva definita esponente della mozione Zingaretti. La Bausone era stata anche consigliere comunale a San Luca, eletta nella lista di Klaus Davì, prima di dimettersi.

