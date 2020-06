Alessandro Maestrini racconta il video dell’incidente di Alex Zanardi

Ieri la procura di Siena ha smentito che Alex Zanardi stesse filmando con il telefonino quando ha avuto l’incidente che oggi lo mantiene in coma e in pericolo di vita. Oggi Marco Gasperetti sul Corriere della Sera intervista Alessandro Maestrini che quel video, ora agli atti dell’indagine sulla corsa senza permessi e senza scorta, lo ha girato:

Zanardi lo teneva in mano durante l’incidente?

«Assolutamente no. Lo smartphone di Zanardi era nel suo alloggiamento di sicurezza sulla bici e lui stava guidando regolarmente con due mani. Non faceva alcun video, non aveva il telefonino in mano. Poi, dopo una curva, ha perso il controllo dell’handbike e si è scontrato contro il camion che arrivava lentamente sulla carreggiata opposta. Ma non stava usando lo smartphone in quel momento, ne ho la piena certezza».

Aveva utilizzato il telefonino prima?

«Sì, alcuni minuti prima, ma in assoluta sicurezza e a una velocità molto ridotta».

Come l’aveva usato?

«Come una videocamera. Aveva girato un breve filmato riprendendo il panorama. A un certo punto ha inquadrato se stesso e ha pronunciato anche alcune parole, che non ho sentito. Il tutto sarà durato meno di un minuto e, lo ripeto, è avvenuto in sicurezza».

E poi?

«Poi lo aveva riposto nell’alloggiamento di sicurezza, dove diverso tempo dopo l’impatto continuava a squillare ed è stato preso dai carabinieri, e aveva continuato a guidare con entrambe le mani».

Lei è sicuro di questo particolare?

«Nessun dubbio. L’ho visto e me lo ricordo perfettamente. Inoltre lo testimoniano anche le immagini del video che ho girato e che adesso sono nelle mani dei magistrati»