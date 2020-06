Le condizioni di Alex Zanardi: «Ha la testa distrutta»

Libero oggi intervista il dottor Giuseppe Oliveri, primario di Neurochirurgia dell’ospedale e a capo dell’équipe che ha operato Alex Zanardi venerdì sera.

Professore, qual è il quadro?

«Zanardi ha riportato un fracasso cranio-facciale con fratture di tutte le ossa della faccia e frattura delle ossa del cranio, che sono penetrate all’interno del cervello. Nell’intervento durato tre ore lo abbiamo ripulito per ridare spazio all’encefalo, diminuire la pressione intracranica per poterlo poi curare. Ha un piccolo catetere per la misurazione intercranica che ci tiene informati sulle condizioni dell’encefalo e, in caso di variazioni di tale situazione, siamo pronti a fare una Tac».

La struttura fisica e preparazione atletica da professionista di Zanardi potrà essergli di aiuto?

«In caso di eventuale soggiorno lungo in rianimazione le buoni condizioni fisiche come le sue aiutano tanto. Lui al corpo non ha avuto danni significativi, sostanzialmente ha riportato un gravissimo trauma cranico facciale,è stato davvero sfortunato perché ha sbattuto contro il camion».