Dopo i 1397 nuovi contagi di ieri i dati della Protezione Civile sulla situazione del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 4 settembre

La ripartizione nelle regioni dei nuovi positivi: oggi nelle Marche meno casi di ieri: i nuovi contagi sono 17. 7 in provincia di Pesaro-Urbino dove i positivi salgono a 2.965, 4 a Macerata (1.223), 3 ad Ancona (1.954) e 3 ad Ascoli Piceno (369). Contagi zero invece a Fermo (529). I nuovi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Romania e Albania), 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti di vita in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.538 tamponi, ieri erano 1.046 campioni esaminati. In Basilicata 7 nuovi positivi su 640 tamponi effettuati. I muovi casi riguardano 1 cittadino residente a San Severino Lucano (Potenza), 2 residenti a Potenza, 2 residenti a Policoro (Matera); 1 residente a Tursi (Matera), domiciliato a Policoro; 1 persona residente a Matera. Non ci sono nuovi decessi. In Alto Adige sono 11 i nuovi casi su 937 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. I decessi restano 292. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 8, 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.430, 181 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite sono 2.472, otto in più rispetto a ieri. In Veneto crescono i contagi: 373 nuovi casi da ieri per un totale di 23.577 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Una quota di questi , circa 45, sono correlati a un import da laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. I positivi della provincia di Treviso (121) sono invece per la maggior parte attribuibili alle positività riscontrate nello stabilimento dell’Aia e ai rientri dall’estero. Ci sono 3 nuovi decessi. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi