Dopo i 228 contagi di ieri la situazione dei casi di positivi al Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: 337 contagi e 6 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva oggi sono 26, uno in meno di ieri. Salgono invece a 244 i malati ospedalizzati nei reparti Covid, 19 in più rispetto a ieri. Numero di tamponi molto elevato, sono 27.324. Oggi sono guarite 107 persone.

Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 4 settembre

Il bollettino specifica che tra i 337 positivi 65 sono debolmente positivi e 15 sono stati individuati in seguito di test sierologico.

Per quanto riguarda la suddivisione in province dei nuovi casi: Milano: 144, di cui 78 a Milano città; Bergamo: 26; Brescia: 36; Como: 13; Cremona: 7; Lecco:8; Lodi: 1; Mantova: 32; Monza e Brianza: 33; Pavia: 10; Sondrio: 1;

Varese: 14.

