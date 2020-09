Dopo i 154 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: 171 casi e zero decessi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 4 settembre

Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi, di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 1 sono 43 i casi nelle ultime 24 ore e di questi venti i casi di rientro, quindici con link dalla Sardegna, due dalla Francia, uno dall’Abruzzo, uno dalle Marche e uno dalla Toscana. Cinque sono casi con link familiari a casi già noti e isolati e quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 50 i casi e tra questi venticinque i casi di rientro, venti con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dall’Albania, uno dalle Marche e uno dalla Campania. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi e tra questi sei con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 14 i casi e tra questi tredici i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Un caso è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi e si tratta di tre casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e due dalla Puglia. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 15 i casi e di questi undici sono i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna e due dall’Ungheria”. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi. Nella Asl di Latina sono dodici i casi e di questi sei di rientro, tre dalla Romania, uno dalla Francia, uno dalla Puglia e uno dall’Albania. Nella Asl di Frosinone si registrano dodici casi e di questi tre con link dalla Sardegna e uno dall’Albania. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi uno di rientro dall’Ucraina e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato.

Sono stati 150 i test rapidi effettuati da mezzanotte a questa mattina al drive-in allestito nell’area lunga sosta dell’Aeroporto di Fiumicino e presso il Terminal 3 dello scalo, che hanno permesso di individuare un positivo. Lo rende noto l’Unità di Crisi Covid 19 della Regione sottolineando che “i viaggiatori dimostrano nelle oltre 40 pagine di commenti lasciati al Terminal 3 di gradire l’assistenza ed il servizio offerto dagli operatori: ‘Wonderful assistance’ (assistenza fantastica) e ancora ‘Con persone come voi possiamo cambiare il mondo!’, ‘W la sanità italiana’”. “Siamo orgogliosi del grande lavoro che i nostri operatori sanitari stanno facendo per tutto il Paese” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che riguardo alla manifestazione prevista per domani a Roma commenta: “La negazione del Covid è uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo”