I dati della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1326 casi di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 3 settembre

I nuovi casi suddivisi per regioni: in Alto Adige sono 4 i nuovi positivi; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.022 tamponi. Oggi in Basilicata i nuovi casi sono 15 positivi su 816 tamponi effettuati . Dei positivi risultati ieri, 10 sono migranti ospiti del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio. I restanti 5 riguardano un cittadino residente a Garaguso (Matera), 2 residenti a Matera e 2 residenti a Policoro. Nelle Marche oggi 21 nuovi contagi su 1.046 tamponi processati nelle ultime 24 ore: 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in quella di Ascoli Piceno, 4 nel Fermano, 9 in provincia di Ancona e 1 persona non residente nelle Marche. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’Albania, 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica. In Veneto i casi nelle ultime 24 ore sono 115, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 in aumento di 2 rispetto a ieri. Non ci sono nuovi decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Del totale dei casi positivi, 461 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 919 in provincia di Chieti (+4), 1700 in provincia di Pescara (+2), 714 in provincia di Teramo (+2). In Toscana oggi 113 contag in più rispetto a ieri. L’età media dei 113 casi odierni e’ di 38 anni circa. Tra i 113 positivi , 10 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 4 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. 3 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 84 anni, a Firenze.