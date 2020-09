Il bollettino sul Coronavirus oggi 3 settembre in Lombardia

L’andamento dei positivi al Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 237 casi di ieri: 228 contagi e un decesso. Sono stati effettuati 14.077 tamponi nelle ultime 24 ore. Salgono di ben 5 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano dai 22 di ieri ai 27 di oggi. Crescono anche i pazienti ospedalizzati negli altri reparti Covid: sono 225, 5 in più di ieri. In Lombardia sono guarite 60 persone nelle ultime 24 ore.

Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 228 casi 41 sono debolmente positivi e 12 sono stati rilevati a seguito di test sierologico.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi tra le province: a Milano i casi sono 80, di cui 50 a Milano città; a Bergamo oggi 18 nuovi positivi. 37 contagi in più rispetto a ieri a Brescia. 21 casi a Monza e Brizanza. 13 a Como e a Varese. Pavia registra 12 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, Lodi 8. Cremona e Lecco hanno 7 nuovi positivi a testa. Mantova ne ha 2 mentre la provincia di Sondrio oggi è a zero casi.

Un’indagine condotta dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche Lombardia in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca definisce i bambini lombardi durante il lockdown “vunerabili ma resistenti”. I ricercatori hanno proposto a oltre 3000 famiglie due questionari online parzialmente differenziati a seconda delle età: bambini tra 1- 5 anni e dai 6 ai 10 anni. Il quadro che emerge dall’indagine evidenzia da un lato una “sostanziale tenuta” sia da parte dei bambini nell’accettare le limitazioni (l’80,6 per cento dei bambini più piccoli ha “accettato le limitazioni”, seguito dall’83,3 per cento dei bambini più grandi) sia dei genitori (il 60,4 per cento delle madri dei piccoli e il 54,4 per cento di quelle dei bambini più grandi dice di “avercela fatta” con “alti e bassi”) ma anche molteplici fonti di forte preoccupazione: alimentazione, sonno, attenzione, irritabilità, paure. I genitori dei più piccoli hanno riscontrato innanzitutto maggior irritabilità e un aumento dei capricci (oltre l’81 per cento), anche se sottolineano un miglioramento delle relazioni con i loro bambini (40,8 per cento) e tra i fratelli (32,8 per cento) e nello sviluppo linguistico (50 per cento). Due aspetti fondamentali nella crescita, come alimentazione e sonno, hanno subito rilevanti alterazioni: da un lato, si è riscontrata una riduzione di appetito (32 per cento) spesso accompagnata da un aumento del consumo di snack (44,5 per cento); dall’altro, con una riduzione delle ore di sonno (37,4 per cento) e un aumento della frequenza dei risvegli notturni (oltre il 40 per cento). Inoltre, a preoccupare i genitori, un incremento considerevole (lo afferma il 66,6 per cento) della fruizione della televisione, un calo dell’attenzione che sfocia in svogliatezza (54,6 per cento) e un uso massiccio delle tecnologie digitali.