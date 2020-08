Ieri 953 contagi con quattro morti, il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile registra invece 878 contagi e quattro morti. I tamponi effettuati sono 72341 mentre i guariti sono 353. In terapia intensiva ci sono 66 persone (ieri erano 65) mentre i ricoverati con sintomi sono 1058 (tredici in più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 18590 persone. L’unica regione con zero casi è il Molise.

25 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia, i dati della Protezione Civile

La suddivisione dei nuovi casi nelle regioni: in Lombardia oggi 119 casi e nessun decesso; nel Lazio oggi si registrano 143 casi e zero decessi; in Veneto oggi i casi sono 119, con tre nuovi decessi. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 71 unità, passando da 2048 a 2.119. In Basilicata ci sono 3 nuovi contagi su 502 tamponi effettuati ieri; i casi riguardano 2 persone residenti nel comune di Matera e 1 persona residente in Puglia, non conteggiata e in isolamento nella propria regione. Non ci sono nuove vittime. Nelle Marche sono 11 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su 850 tamponi effettuati: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Macerata e 3 fuori regione. Non si registrano nuovi decessi. Altri 9 nuovi casi positivi sono stati individuati in Alto Adige su 590 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati: sette nei normali reparti ospedalieri, 12 (ieri erano 11) in isolamento nella struttura di Colle Isarco ed uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.571, i guariti sono 2.424 (4 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 890 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Del totale dei casi positivi, 5 sono in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara, uno in provincia di Teramo, e per un caso per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana ci sono 34 positivi in più rispetto a ieri: 11.253 i casi dall’inizio dell’emergenza. L’età media dei 34 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% e’ risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 23% lieve. 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. C’è un nuovo decesso. In Puglia oggi nuovo aumento di contagi oggi in Puglia, su 3.272 tamponi effettuati sono stati rilevati 49 casi rispetto ai 46 di ieri: 25 contagi sono stati registrati in provincia di Bari, 1 nella Bat, 7 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Non ci sono decessi. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 9 nuovi contagi. Dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus in regione sono 3.651. Non si sono registrati nuovi decessi. In Campania nuovo rialzo dei contagi: sono 138 i positivi registrati su 3.620 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Su 138 positivi, 41 sono casi di rientro, 23 dalla Sardegna e 18 da località estere. Nelle ultime 24 ore si contano anche un deceduto (il totale e’ 442) e 14 guariti (4.370 in totale). In Piemonte sono 57 i nuovi contagi . Nessun decesso, invece, con il totale delle vittime che resta di 4.143. In Emilia Romagna è inferiore ai giorni scorsi l’aumento di nuovi casi: sono 65, di cui 33 asintomatici su oltre 11mila tamponi. Calano i ricoverati in terapia intensiva, da 8 a 5, mentre crescono i pazienti negli altri reparti, 90 (+8). Dei nuovi contagiati, 36 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 30 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 17 quelli collegati a rientri dall’estero, 7 da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Ravenna (16, di cui 11 legati a persone che hanno frequentato le discoteche della zona) e Modena (11). Non si registra nessun decesso.

Mentre si attendono i dati giornalieri per la regione in Sardegna a Nurri, un paesino di 2mila abitanti, il sindaco ha annunciato 18 contagi: “Come annunciato grazie alla presenza puntuale dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) sono stati fatti un certo numero di tamponi sulla base della ricostruzione del’Unità di crisi Ats mi è stato comunicato da parte dell’Unità di crisi che oltre ai due positivi dei giorni passati si sono aggiunte altre 18 persone di Nurri. Gli ultimi 18 casi in paese – spiega il primo cittadino all’ANSA – dovrebbero essere stati già inseriti nel conteggio complessivo fatto ieri dall’Unità di crisi, ma non ne ho la certezza”.

