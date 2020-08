L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: ieri i positivi erano 146 con un nuovo decesso; oggi si registrano 143 casi e zero decessi

Il bollettino sul Coronavirus oggi 25 agosto nel Lazio

Il bollettino della Regione Lazio specifica che tra i nuovi contagi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). L’assessore D’Amato spiega che “La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento. Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi. Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l’attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia”. Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24 ore: di questi quarantacinque sono di rientro, quarantaquattro con link dalla Sardegna e uno da Malta e sei casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 21 contagi: tra questi due con link dalla Sardegna e due casi contatti di casi già noti e isolati. I restanti diciassette casi hanno l’indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 6 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quattro hanno link dalla Sardegna e un caso ha un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia. Nella Asl Roma 4 8 nuovi positivi: tra questi due casi con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 10 positivi: si tratta di due casi con link dalla Sardegna e otto casi con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 6 sono 18 i casi nelle ultime 24 ore: tra questi tredici sono casi di rientro, dieci con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno da Malta e uno da Turchia. Un caso con link a cluster del CAS un Mondo Migliore di Rocca di Papa dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono dieci i casi e si tratta di sei casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna e due dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano sedici casi con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl di Viterbo sono due i casi e sono uno con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Nella Asl di Rieti un caso di rientro dall’Emilia-Romagna.

Intanto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato ha risposto alle polemiche rispetto all’efficacia dei test rapidi: “Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati negli aeroporti di Roma attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici, quelli validati, sono stati 120, confermati successivamente dal test molecolare. Quello che conta e’ la validazione scientifica eseguita dall’Istituto Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale, con la collaborazione del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Alcune polemiche sono surreali, poiche’ bastava chiedere se uno dei tanti test privati a pagamento e non validati e’ lo stesso che si sta eseguendo presso gli Aeroporti, la risposta ovviamente e’ ‘No’. Questa vicenda testimonia ancora una volta l’importanza di seguire le indicazioni di sanita’ pubblica validate dallo Spallanzani anziche’ buttare soldi in test inutili anzi dannosi”.

