Dopo gli 11 positivi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino diramato dalla Regione: oggi 119 casi e nessun decesso

Il bollettino sul Coronavirus oggi 25 agosto in Lombardia

Il bollettino della Regione specifica che tra i nuovi casi 23 sono debolmente positivi, nessun contagio è stato individuato con test sierologici. I tamponi effettuati sono 9.879, per un totale complessivo di 1.501.157. I ricoverati in terapia intensiva sono stabili al numero di ieri, 15. I pazienti degli altri reparti COVID sono invece aumentati: sono 5 in più rispetto a ieri per un totale di 158. Sono guarite 196 persone da ieri.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per province: aMilano: 37 casi, di cui 19 a Milano città; a Bergamo 5 mentre a Brescia 25 casi; Como ne registra 15. Cremona è a zero casi come Lodi. Lecco e Sondrio un contagio in più da ieri. Mantova 2 casi, Monza e Brianza e Pavia 6.

Intanto sono già oltre seimila le persone del mondo della scuola, tra docenti e personale non docente, che si sono prenotate per l’effettuazione del test sierologico in vista della riapertura dei plessi scolastici nella provincia più colpita d’Italia dal coronaviru: il dato della Bergamasca è il più alto della Lombardia (6.235 persone, il 29% del totale, che è pari a 21.672 unità). I test sono iniziati ieri e andranno avanti fino al 5 settembre. “La possibilità di sottoporsi al test sierologico su base volontaria riguarda l’intero mondo della scuola: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche statali e non statali, paritarie e private, istituti di istruzione e formazione professionale, compreso il personale degli asili nido – ricorda Massimo Giupponi, direttore generale Ats Bergamo -. Il test è il cosiddetto ‘pungidito’ che consente di avere una risposta entro 10/20 minuti”. Solo chi dovesse risultare positivo al test sierologico dovrà sottoporsi a tampone: chi risulterà negativo, potrà affrontare serenamente il rientro a scuola e l’avvio dell’anno scolastico.

