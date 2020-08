Ci sono 403 nuovi positivi e 5 morti (ieri i positivi erano 320). I dimessi o guariti sono 174, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano 58 e i ricoverati con sintomi sono 33 in più e arrivano a 843. L’unica regione a zero casi è la Valle d’Aosta

Il bollettino del ministero della Salute per il 18 agosto e i dati dei contagi di Coronavirus in Italia di oggi pubblicati dalla Protezione Civile: ci sono 403 nuovi positivi e 5 morti (ieri i positivi erano 320). I dimessi o guariti sono 174, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano 58 e i ricoverati con sintomi sono 33 in più e arrivano a 843. L’unica regione con zero casi è la Valle d’Aosta. In isolamento domiciliare ci sono 14188 persone, mentre il totale degli attualmente positivi arriva a 15089. Il totale dei morti è 35405.

I dati del 18 agosto della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

Oggi secondo la ripartizione dei contagi nelle Regioni in Lombardia oggi 50 nuovi positivi e nessun decesso a fronte di un numero ancora contenuto di tamponi: solo 5548. Nel Lazio oggi si registrano 43 casi e un decesso. In Veneto ci sono 37 nuovi contagi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 21.316. Stabile il conteggio delle vittime. Nelle Marche i nuovi casi oggi sono 15: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.127 tamponi.

In Basilicata il numero dei nuovi casi è in aumento: sono sette e riguardano 4 residenti del Comune di Tricarico e 3 cittadini provenienti da un Comune della Toscana. Ricovero necessario per tre dei 20 nuovi positivi in Puglia nelle ultime 24 ore: si tratta di persone residenti nella provincia di Bari che sono state ricoverate al policlinico. Tra i nuovi casi è stato segnalato anche quello di un bambino di 6 anni della Bat, asintomatico, già in isolamento perché parente di un persona risultata positiva nei giorni scorsi. I casi sono così suddivisi: 4 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 2 in provincia di Foggia; 9 i Lecce; 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Toscana 31 nuovi casi per un totale da inizio emergenza di 10.885. L’età media dei 31 casi odierni è di 42 anni. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Sono poi 21 i nuovi casi in Emilia-Romagna, di cui 13 asintomatici rilevati dallo screening sul territorio e soli 7 casi legati a rientri da fuori regione. È il bilancio delle ultime 24 ore basato su oltre 8.600 tamponi effettuati e quasi 1.300 test sierologici. Lo comunica la Regione. C’è un nuovo decesso, una signora in provincia di Forlì-Cesena. In terapia intensiva restano quattro persone mentre cala il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 72, due in meno rispetto a ieri.