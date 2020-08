Il paese dove Salvini può contestare Crisanti sull’emergenza Coronavirus

Vi pare normale che il professor Andrea Crisanti debba spiegare che le tesi di Salvini che dice sul coronavirus “non c’è nessun dato che ci deve far preoccupare, la chiusura delle discoteche danneggia un’attività importante, statisticamente quattro morti al giorno di covid non sono un dato allarmante” non siano scientificamente sostenibili? Eppure è quello che è successo ieri a In onda. Crisanti ricorda che i casi sono in aumento, e che il lieve calo di questi ultimi giorni è dovuto molto probabilmente al minor numero di tamponi effettuati. “Il problema è che i giovani vanno in discoteca, la maggior parte dei casi si trova tra i giovani e la discoteca è un luogo dove è difficile tenere il distanziamento sociale”. Non solo, l’aumentata respirazione e il contatto fisico sono due fattori che aumentano il rischio di contagio SCIENTIFICAMENTE. Il professore poi rammenta a chi sminuisce il numero di casi gravi che in questo momento a Padova in Veneto una bambina di appena 5 anni è ricoverata intubata in terapia intensiva.



E cosa risponde Salvini? Inizia con una bella supercazzola sulla Svizzera che nulla c’entra con quanto detto da Crisanti: “Non mi permetto di contestare, prendo solo atto del fatto che in Svizzera oggi tornano a scuola i bimbi senza obbligo di mascherina e senza distanza. Mentre noi abbiamo la Azzolina, i banchi con le ruote…” Poi il Capitano che non voleva contestare contesta: “Per carità quattro morti oggi muoiono 1800 persone se mi si vuole far passare per emergenza sanitaria quella che stando a molti medici è una situazione da tenere sotto controllo ma…Checché ne dica il governo non c’è emergenza”. Salvini ha poi continuato a rispondere a Crisanti con le stesse poderose argomentazioni usate poi da Er Faina.