Zingaretti evita il confronto con Salvini?

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Nicola Zingaretti non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Matteo Salvini in vista delle elezioni europee. Salvini, invece, a quanto pare ha detto sì:

Domenica scorsa il leader leghista era ospite a Raitre da Lucia Annunziata. A fine trasmissione, dopo un’intervista serrata, la giornalista dice: “Ora non verrà più da me…?”.“Verrei anche domenica prossima ”, la risposta del ministro. “Domenica (domani, ndr) c’è Zingaretti, sarebbe disponibile a un confronto con lui?”. “Certamente”. Nello stesso giorno, però, la Rai fa un comunicato per avvertire che il confronto Salvini-Zingaretti a Mezz’ora in più non si può fare per questioni di par condicio.

Nelle ultime domeniche, infatti, sono stati intervistati i diversi leader e un faccia a faccia non previsto metterebbe il programma fuori dalle norme. Qualche concorrente, però, deve aver seguito il botta e risposta tra la conduttrice e il vicepremier. Così durante la settimana dalle trasmissioni de La7 sono partiti diversi inviti a Salvini e Zingaretti per verificare la disponibilità a un confronto prima del voto. Ma, a quanto si apprende da alcune fonti, il leader del Pd ha risposto di no.