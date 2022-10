"Ha preso l'8% e ha quasi 90 anni", la stoccata di Zelensky a Berlusconi

neXt quotidiano | 25 Ottobre 2022

Vede in Giorgia Meloni una figura su cui basare la presente e futura collaborazione tra l’Ucraina e l’Italia, proseguendo quel cammino già tracciato da Mario Draghi. Sostiene che neanche i vecchi rapporti tra la Lega e la Russia possano mettere a repentaglio il sostegno italiano al popolo e alla resistenza ucraina. Dice di non essere preoccupato dalle ultime uscite di uno dei leader della maggioranza che ha ripetuto, alla perfezione, la narrazione del Cremlino sulla guerra (utilizzando anche l’espediente dialettico della “operazione militare speciale” contro Kyiv). Tutto ciò è racchiuso in un’intervista de Il Corriere della Sera a Volodymyr Zelensky, con il passaggio più interessante che si consuma nel suo pensiero su Silvio Berlusconi.

Zelensky su Berlusconi, “Ha quasi 90 anni e ha preso l’8%”

A meno di una settimana dalla pubblicazione di quell’audio in cui il leader di Forza Italia – davanti agli iscritti al partito – aveva sostenuto che la responsabilità della guerra in Ucraina derivasse proprio dal comportamento di Kyiv, Volodymyr Zelensky ha parlato dei rapporti tra il suo Paese e l’Italia. Ha ribadito quel dialogo avuto con Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli d’Italia (che oggi sarà all’esame della Camera per il primo voto di fiducia al suo nuovo governo) che ha ribadito la posizione già indicata dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. Ma la frase clou dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera è quella di Zelensky su Berlusconi:

“Ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l’8 per cento degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta… Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute”.

Capitolo chiuso. Il peso politico di Forza Italia (ancor più ridotto, secondo gli ultimi sondaggi) non preoccupa l’Italia. Stesso discorso per i rapporti tra la Lega e la Russia (in particolare con Russia Unita, il partito di Putin):

“So che è difficile rinunciare a fare affari facili con la Russia nel breve periodo, si rischia una certa instabilità economica, ma è per il futuro della stessa stabilità, democrazia, civiltà e libertà europea”.

Giorgia Meloni, dunque, è la garante dei rapporti tra i due Paesi. La nuova Presidente del Consiglio, infatti, in una telefonata ha confermato a Zelensky il pieno appoggio e il prosieguo del cammino comune indicato dalla Nato.