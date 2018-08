Il Wall Street Journal ha lanciato l’allarme: la fine della «lunga maratona» per salvare la Grecia segnerà «la chiusura della crisi dell’Eurozona», se non fosse però «per l’Italia e il fastidioso timore che l’euro non sia dopo tutto così stabile». Un «pericolo», quello italiano, rappresentato dalle «scosse di mercato rivissute la scorsa settimana sul debito italiano e i nuovi attacchi contro l’establishment europeo da parte dei politici a Roma», che potrebbero portare ad una «destabilizzante fuga dei capitali». Il giornale finanziario spiega che il banco di prova decisivo sarà in autunno, quando « il governo populista italiano dovrà presentare la legge di bilancio e spiegare come coprirà le sue costose promesse agli elettori».

Il WSJ e l’Italia pericolo per l’euro

Nell’articolo di Marcus Walker ritornano con prepotenza tutti i fantasmi che in questi mesi hanno accompagnato la nascita del governo gialloverde, a partire dalla famigerata bozza di contratto Lega-M5S che prevedeva il referendum sull’euro e i minibot, tutte espressioni che sono state cancellate dall’accordo finale senza però rassicurare i partner europei: quindi i mercati hanno cominciato la lunga erosione di capitali dal Belpaese e lo spread ha iniziato a salire. Proprio per questo i bond greci oggi sono più appetibili dei BtP:

Ieri, a riprendere il tema di un possibile assalto al governo e «all’esperimento italiano» da parte dei «poteri forte» internazionali è stato Matteo Salvini, con un duro avvertimento: «Cercheranno di stroncarci, ma non arretreremo di un millimetro». Mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti in mattinata si rimangiava le accuse all’Europa che cercherà di far cadere il governo Lega-M5S e spiegava che l’esecutivo aveva un piano per fare TAV e TAP. Tu vedi a volte l’ironia della sorte.