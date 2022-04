“Spregevole”, Ursula von der Leyen condanna l’attacco alla stazione di Kramatorsk

Doveva essere una zona franca dai bombardamenti, per consentire l’evacuazione dei civili. Ma dopo aver colpito ospedali e teatri trasformati in rifugi, la guerra non si è fermata neanche davanti a quella stazione di Kramatorsk, provocando la morte di almeno 30 persone (con un bilancio che potrebbe aggravarsi a causa del numero dei feriti). E se la Russia ha provato immediatamente a scagionarsi dando la colpa all’Ucraina, riuscendo nell’impresa di smentire se stessa nel giro di pochi istanti attraverso i media di Stato, Ursula von Der Leyen ha condannato immediatamente quell’attacco che ha provocato l’uccisione di civili innocenti.

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.

I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa

My thoughts are with the families of the victims.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022