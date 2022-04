I commentatori della tv russa che dicono che a Kramatorsk gli ucraini si sono bombardati da soli | VIDEO

Zelensky non voleva che i civili lasciassero il Paese, così ha bombardato la stazione dei treni di Kramatorsk uccidendo i suoi concittadini: questa la teoria propagandata nei canali televisivi russi in merito all’attacco avvenuto questa mattina che ha causato oltre 39 morti tra i quali due bambini. L’unica teoria possibile, peraltro, visto che qualsiasi altra lettura è vietata per legge in Russia e punita con l’arresto e il carcere fino a 15 anni.

As I watch state TV each day, it’s the unbelievable cynicism on display that makes me despair most

They’re now claiming that 🇺🇦, and not 🇷🇺, shelled Kramatorsk train station this morning (dozens of civilians have died) because Zelensky “didn’t want them to leave the city” pic.twitter.com/mTBdUKJWbv

