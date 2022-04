I media russi avevano rivendicato l’attacco a Kramatorsk prima di dare la colpa all’Ucraina

I media affiliati al Cremlino in un primo momento hanno rivendicato trionfalmente l’attacco alla stazione di Kramatorsk, poi – quando sono iniziate a circolare voci del coinvolgimento di diversi civili – hanno iniziato ad incolpare gli ucraini. Questo è quanto emerge da un’analisi del giornalista politico del quotidiano tedesco Bild Julian Röpcke, che su Twitter ha condiviso gli screenshot del canale Telegram di una delle agenzie governative russe che rilanciano la propaganda di Mosca dall’inizio della guerra.

Kremlin affiliated media first proudly reported the #Kramatorsk massacre, claiming their missile hit an ammunition train that arrived yesterday evening.

After the appearance of civilian casualties, they started blaming Ukraine.

Same story as with #MH17 in 2014.#PutinAtWar pic.twitter.com/D3yMZSshbJ

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 8, 2022