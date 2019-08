Vittorio Di Battista l’ha preso bene il governo M5S-PD!

Mentre il figlio inesorabilmente realizza che anche questa volta diventa ministro la prossima volta, papà Vittorio Di Battista non sembra entusiasta del governo M5S-PD che sta nascendo proprio nel giorno del suo compleanno (ma allora glielo fate apposta, marrani!) e stamattina si è svegliato molto presto per cantargliele a quei traditori del MoVimento 5 Stelle che gli hanno fatto il governo sotto il naso senza prima fargli almeno una telefonata. La prima accusa che viene dal padre dell’uomo che fino all’altroieri stava preparando un libro per Fazi su Bibbiano (OPS! E mo’?) è quella di essere incoerenti e di essere pronti ad allearsi anche con Berlusconi pur di salvare le poltrone.

Poi Dibba Senior dice che brinderà a gazzosa, come l’Ingegner Pini dei Fascisti su Marte, mentre i Benetton berranno lo champagne per l’intesa ritrovata tra PD e M5S:

Ultimo ma non ultimo, Littorio non può esimersi dal raccontare la storia di un Conte che alla fine fu fucilato per tradimento, sperando che la metafora sia abbastanza trasparente e che non finisca come quella volta di Mattarella e la presa della Bastiglia che era meglio fosse una pastiglia.

Nel complesso, insomma, Vittorio Di Battista l’ha presa bene. A breve proporrà anche di cambiare l’inno del MoVimento 5 Stelle:

