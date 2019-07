Il libro su Bibbiano curato da Alessandro Di Battista

Mentre su Sky Atlantic va in onda il suo documentario su USA e America Latina, Alessandro Di Battista annuncia che presto uscirà un libro sullo scandalo di Bibbiano edito da Fazi, che sarà curato proprio da lui. È proprio vero che certe tragedie fanno orrore come il cacio sui maccheroni:

Ciao a tutti, da un po’ di tempo sto collaborando con la casa editrice Fazi Editore In particolare mi sto dedicando alla collana di saggistica. In che modo? Cercando nuovi autori e nuove tematiche da approfondire. In tal senso vi annuncio che presto (vi terrò aggiornati) uscirà un libro sullo scandalo di Bibbiano e sarà il primo libro frutto della mia collaborazione con Fazi. Ci è sembrato doveroso approfondire questo scandalo anche perchè abbiamo registrato un silenzio assordante da parte del 90% del sistema mediatico nazionale. Tuttavia il libro su l’inferno di Bibbiano sarà solo l’inizio. Vogliamo dare spazio a nuovi autori e a nuove idee.

Da giorni il MoVimento 5 Stelle sta mettendo su una macchina del fango programmata su Bibbiano. La battaglia di comunicazione del M5S sulla storia di Bibbiano è chiarissima nel suo ridicolo: cavalcando un meme patridiota nato per coprire la storia dei rubli alla Lega, i grillini parlano della vicenda cercando di addossare le accuse – da dimostrare in tribunale – nei confronti degli indagati della Val d’Enza al Partito Democratico nazionale perché il sindaco di Bibbiano è indagato per abuso d’ufficio in quanto, sempre secondo l’accusa, avrebbe concesso in affidamento diretto strutture alla Onlus i cui professionisti sono indagati nella vicenda. Il MoVimento 5 Stellesi muove con la grazia di un elefante in una cristalleria cercando di scagliare contro il PD una non meglio precisata responsabilità politica che, se esistesse, significherebbe che Di Maio è responsabile del furto in palestra compiuto dall’ormai ex consigliere grillino Angelo Malerba ad Alessandria.

