Virginia Raggi e la storia del “milione di metri quadrati” di #StradeNuove

C’era un tempo in cui Virginia Raggi aveva un contatore dei successi della sua amministrazione. Pensate: il 7 febbraio 2017 i successi della sindaca del MoVimento 5 Stelle erano già 43, un giorno dopo si erano già moltiplicati ed erano diventati 91 per arrivare a settembre dello stesso anno alla fantastica cifra di 254. A quasi quattro anni dall’insediamento della – tormentata – giunta pentastellata quel contatore sembra essersi rotto, o quantomeno inceppato.

Se cento chilometri di strade nuove vi sembrano tanti

Lo dimostra il fatto che ieri la sindaca della Capitale ci abbia tenuto ad informare la cittadinanza del buon lavoro svolto durante quest’anno. Come sanno tutti coloro che seguono le appassionanti avventure della sindaca di Roma da anni procede senza sosta l’operazione #StradeNuove. Ebbene, Virginia Raggi non solo fa sapere che nel 2019 è stato riasfaltato il 78% di strade in più rispetto al 2018 (quando già governava il M5S) ma che «in due anni abbiamo riqualificato oltre un milione di metri quadrati di asfalto».

Ora vi chiederete, come mai la Raggi preferisce fare il calcolo della superficie di asfalto steso invece che dire quanti km lineari sono stati rimessi a nuovo? Una ragione è evidentemente il fatto che, dai tempi del signor Bonaventura, un milione è una cifra che fa girare la testa, quasi al limite della pensabilità. Sarebbe stato diverso se ad esempio la Raggi (o chi le cura la comunicazione) avesse scritto che è stato riasfaltato un chilometro quadrato di strade in due anni. Non fa lo stesso effetto vero? Eppure un milione di metri quadri è esattamente un km quadrato.

Il trucchetto della propaganda è ancora più ridicolo se proviamo a calcolare quanti km lineari di strada sono stati ri-asfaltati. Il conto è abbastanza semplice. Se si considera una strada con una carreggiata di 10 metri di larghezza il “milione di metri quadrati” equivale a 100.000 metri di lunghezza, ovvero solo 100 km di strade (il doppio se la carreggiata è larga 5 metri). Ora a Roma ci sono strade e viali molto larghi e vie più strette quindi non è possibile avere il conteggio esatto di quanti chilometri (o metri, o decimetri, o centimetri) sono stati asfaltati e messi a nuovo. Ma sappiamo che l’insieme strade della Capitale ha una lunghezza di circa 5.500 chilometri suddivise tra grande viabilità e viabilità ordinaria la cui competenza è ripartita tra il SIMU e i Municipi.

Cento chilometri di strade sono quindi appena il 2% di tutte le strade della città. E le cose peggiorano se si considera che questa è la cifra totale dei lavori eseguiti in due anni. Dal momento che la Raggi proclama che l’aumento delle #StradeNuove è pari al 78% rispetto al 2018 significa che l’anno scorso ne è stato riasfaltato solo lo 0,7% (e il 1,3% nel 2019). Non proprio le cifre da capogiro che lascia intendere la sindaca. E non pensiate che tutto questo sia gratis, perché i romani pagano anche per poter essere “informati” in questo modo. Forse sarebbe meglio utilizzare quei soldi per asfaltare qualche miliardo di centimetri quadrati di strada in più.