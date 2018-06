Endorsement di un certo peso: i Forconi stanno con il nuovo governo

“Noi siamo favorevoli al nuovo governo. Abbiamo spinto per averlo. Ora vedremo come si comporterà”. È un endorsement di un certo peso quello arrivato ieri mattina da Vincenzo Balestra, sessantenne di Pinerolo (Torino) ed esponente locale di quel “Movimento 9 dicembre ”, meglio noto come movimento dei forconi, che nel dicembre 2013 paralizzò alcune città per protesta “contro le istituzioni”. Balestra ha parlato ieri mattina lasciando il Palazzo di Giustizia di Torino dove era imputato insieme ad altri 44 manifestanti accusati di interruzione di pubblico servizio per aver bloccato per tre giorni una strada di Pinerolo nel dicembre 2013.

Nonostante l’inchiesta fosse stata chiusa nel 2015, il processo per quei fatti è arrivato nell’aula di un tribunale ieri, ma dovrà ricominciare da capo perché uno degli avvocati difensori, Enrico Calabrese, a nome dei colleghi, ha formulato una prima obiezione: per via di una circostanza aggravante contestata dal sostituto procuratore Ciro Santoriello, quel procedimento non poteva andare subito a dibattimento, ma doveva passare attraverso un’udienza preliminare durante la quale un giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto valutare se c’erano gli elementi per un processo.

