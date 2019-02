Vietato contestare Di Maio nel suo liceo

Il Messaggero racconta oggi che domani per Luigi Di Maio sarà una giornata particolare: è in programma un ritorno nella scuola dove conseguì il suo umtimo titolo di studio, il liceo classico Vittorio Imbriani di Pomigliano D’Arco:

Domattina Di Maio tornerà da vicepremier nel liceo in cui tredici anni fa conseguì la maturità, a Pomigliano d’Arco. Qui il ministro premierà gli “studenti più meritevoli”. Ma la polemica è divampata. «Lunedì non saranno consentite contestazioni e nemmeno interventi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze: ci abbassano i voti», denuncia Maurizia Di Buono, 18 anni, rappresentante d’istituto. Il preside Domenico Toscano avrebbe minacciato ritorsioni in pagella nel caso di contestazioni al vicepremier. E il capo d’istituto conferma tutto e tira dritto: «Se qualcuno si mette a fare cose strane, poi si prende una nota. La nota disciplinare può influire sulla condotta e con il cinque in condotta si viene rimandati in tutte le materie».

Di Maio quindi tornerà a scuola e non sarà contestato, perché altrimenti arrivano i 5 in condotta. Un buon compromesso per il ministro. Che forse verrà accompagnato da Dario De Falco, suo amico e collaboratore del ministero conosciuto proprio al liceo Imbriani. Un appello che invitava gli studenti del liceo Imbriani a boicottare la visita del ministro era stato lanciato da esponenti del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta degli studenti. Anche alcuni professori hanno espresso il loro dissenso:

Mio caro presidente,

So che sarà a Pomigliano al liceo Imbriani.

Bene da docente e madre sono indignata del fatto che hanno impedito ai nostri ragazzi di partecipare al confronto.

Io la conosco prima della sua attuale carica e mi vergogno, perché non credo che il confronto sia per lei un problema. Quindi non in mio nome.

Di recente un’altra storia legata al tempo in cui Luigi Di Maio era uno studente del liceo classico Imbriani di Pomigliano D’Arco è tornata alla ribalta. Si tratta della falsa lista con il motto fascista “Memento Audere Semper”. Luigi Di Maio smentiva la notizia di Repubblica:

Sarebbe bastata una telefonata al mio ex liceo per evitare di scriverla, ma ovviamente i giornalisti di Repubblica non fanno alcuna verifica su ciò che scrivono. Per completezza aggiungo che nelle tre occasioni in cui mi sono candidato i motti erano:

1) Anno s. 2001/2002 “Cogito ergo sum”

2) Anno s. 2002/2003 “Per una scuola ricca di iniziative”

3) Anno s. 2003/2004 “Classico e Scientifico fanno la forza”

Non mi aspetto più neanche le scuse da questa gente, neanche mi interessano, ma volevo che voi sapeste la verità. Vi invito solo a non credere mai a ciò che scrive questo giornale: se scrivono una cosa, probabilmente è vero l’esatto contrario.

Ma l’articolo a firma di Concetto Vecchio e Conchita Sannino citava un articolo di Panorama – ripreso anche da noi – (nell’articolo, tra gli altri, parlava Raffaele Lello Di Pasquale, insegnante di educazione fisica al liceo di Di Maio) uscito nell’aprile 2016 e da lui all’epoca non smentito.