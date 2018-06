Il video di Paolo Savona che si arrabbia per una domanda sul “piano B”

Ieri il professor Paolo Savona, ministro degli Affari Europei del governo Conte, è andato presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera a presentare il suo libro “Come un sogno, come un incubo” edito da Rubbettino. Durante la conferenza stampa, aperta alle domande dei giornalisti, Savona ha avuto uno scontro con il giornalista dell’Huffington Post Alessandro De Angelis a causa di una domanda sul piano B per uscire dall’euro. Piuttosto nervoso, il ministro era evidentemente arrabbiato a causa della partecipazione di De Angelis a una trasmissione televisiva e per quello che aveva detto su di lui il giornalista.

De Angelis durante la conferenza stampa gli chiede delle frasi del suo libro a proposito della Germania e della dittatura dell’Unione Europea, gli fa notare che è affascinante la sua distinzione tra il ruolo di studioso e ruolo di ministro e gli ricorda i suoi giudizi e la frase sul fatto che bisogna essere pronti al piano B. Savona risponde piccato: “Lei (De Angelis, ndr) ha creato tale e tanta confusione nei media che le do materia per continuare a fare questa attività che non va certo a favore del paese dicendo che non rispondo alla sua domanda, così lei potrà tessere le intenzioni che ha tessuto nei giorni scorsi. Il piano B da me invocato? No comment. Le do materia così può tornare in tv a camparci… non crederà mica che sono un agnellino che si espone agli altri… se lei fa le sirene, io reagisco da Ulisse”.

