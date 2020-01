«Ma chi è la candidata della Lega in Emilia Romagna? Boh»

In questo video tratto da Piazzapulita di ieri vediamo un paio di militanti della Lega che hanno qualche difficoltà a ricordare chi è la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Il primo dice che voterà Salvini e non ricorda proprio il nome, tanto da farsi scappare anche un paio di bestemmie nel tentativo di ricordarsela. L’altro invece è convinto, come molti in effetti visti anche i risultati delle ricerche su Google, che si chiami BErgonzoni e non Borgonzoni.

“Chi voti in Emilia?”

“Lega”

“Quindi chi voti?”

“Matteo Salvini”

“Ma chi è il candidato?”

“Ehm..boo..uuuhm”. Andiamo benissimo! #Piazzapulita pic.twitter.com/NdqYMe7oE1 — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 9, 2020

Il siparietto è andato in onda davanti a un Pierluigi Bersani assai divertito. Soprattutto quando il primo, nell’impetuoso sforzo di memoria, a un certo punto se ne esce con un meraviglioso “Bonaccini!”.

Leggi anche: Sondaggi Emilia-Romagna, Bonaccini avanti su Borgonzoni