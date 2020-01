Sondaggi Emilia-Romagna, Bonaccini avanti su Borgonzoni

Stefano Bonaccini resta avanti su Lucia Borgonzoni ma di poco, lontanissimo il candidato pentastellato tra il 5 e il 9%. È la fotografia del sondaggio redatto da NotoSondaggi per Porta a Porta circa il risultato delle prossime regionali in Emilia Romagna, a 18 giorni dal voto. In particolare, secondo la rilevazione, il margine di vantaggio del governatore uscente si è assottigliato nell’ultimo mese: l’11 dicembre Bonaccini stava tra il 45 e il 49% e Borgonzoni tra il 41 e il 45%. Oggi, invece, il dato dell’esponente leghista è costante, mentre quello del Presidente dem è leggermente sceso, attestandosi tra il 43 e il 47%. Staccatissimo il terzo candidato in lizza, il pentastellato Simone Benini tra il 5 e il 9%. Il sondaggio è stato svolto il 7 gennaio, il committente è Porta a Porta, estensione territoriale regionale, il campione è di mille elettori residenti in Emilia Romagna, disaggregati per sesso, età ed area di residenza in modo tale da essere rappresentativo di tutti gli adulti residenti nella regione, tecnica di somministrazione delle interviste in tempo reale, rispondenti in 92%.

Gli altri candidati, infine, viaggiano tra il 4 e il 6% delle preferenze. La partita delle elezioni in Emilia-Romagna è quindi ancora aperta e gli ultimi giorni di campagna elettorale saranno decisivi.

