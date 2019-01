Il video di Bonafede su Battisti? Era già tutto previsto

Filippo Facci oggi su Libero ci racconta che il video-gogna di Alfonso Bonafede su Battisti non è frutto di un estemporaneo colpo di genialità di quelli a cui ci hanno abituato i geni della comunicazione assunti dal MoVimento 5 Stelle nei ministeri. No, per niente: i grillini stanno soltanto mettendo a frutto gli insegnamenti di Gianroberto Casaleggio:

Eppure non è la millesima gaffe, quella di Bonafede: c’è un disegno, diciamo così. Se, tre anni fa, aveste letto l’ultimo libro di Gianroberto Casaleggio prima che salutasse – il titolo è «Vedi vidi web», Adagio editore, prefazione, ehm, di Fedez – avreste scoperto che non solo «l’emissione di Co2 sarà punita con la reclusione fino a 30 anni», ma che i delinquenti saranno «esposti in apposite gabbie sulle circonvallazioni delle città». E pare chiaro. Scusi, per lo stadio? Prenda la Nord ed esca a Battisti,oppure, se c’è coda, esca più avanti a Pietrostefani.