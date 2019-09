A Viadana la Lega chiede il 20% degli incassi ai commercianti per il comizio di Salvini

A Viadana, paesone sul Po in provincia di Mantova, a un passo da Brescello, il borgo di don Camillo e Peppone la Lega chiede il versamento del 20 per cento degli incassi che saranno realizzati sabato e domenica prossimi, quando piazza Manzoni e tutto il centro saranno occupati dalla festa provinciale della Lega. Lo racconta oggi Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano facendo sapere che il comizio di Salvini è in programma alle 20.30 del 28 settembre, quando scoppierà la febbre del sabato sera.

BAR, RISTORANTI, trattorie, gastronomie del centro storico di Viadana hanno ricevuto nei giorni scorsi la richiesta di un “contributo in percentuale”sugli incassi dei due giorni della festa. La Lega aveva tentato di gestire in proprio la ristorazione,provando a organizzare stand e cucine mobili come quelle delle salsicce alla griglia ai bei tempi delle feste dell’Unità. Poi si era fermata, forse temendo di non riuscire a soddisfare il grande popolo leghista atteso nei due giorni e soprattutto il sabato sera. Ecco allora la proposta di coinvolgere i negozianti del luogo. Uscite dai vostri locali, venite a occupare gli spazi della festa all’aperto, nel centro del paese, allestite tavoli e banchetti, servite gnocco fritto e cotechino, riso con la salamella e guancialino, innaffiatelo con qualche bicchiere di buon rosso. Ma non dimenticate che i clienti ve li portiamo noi, dunque è gradito il “contributo in percentuale”.

Le richieste sono arrivate fino dentro il municipio, scatenando l’ira delle opposizioni:

Il Movimento 5 Stelle ha stilato un comunicato in cui esprime “perplessità sulle modalità di gestione della ristorazione durante la manifestazione. Può essere corretto coinvolgere i commercianti locali, ma ci sembra quanto mai discutibile la richiesta del partito di una percentuale sugli incassi”. Oltretutto, fa osservare il M5S, tranne la tassa sull’o cc up azione di suolo pubblico pagata dalla Lega, tutte le spese sono acarico deiristoratori, che per svolgere attività all’esterno dei loro esercizi commerciali devono chiedere la “Scia”, la segnalazione certificata di inizio attività per manifestazioni temporanee, e pagare Comune e Asl.

Ma a lamentarsi è anche Gianni Fava, leghista candidato contro Salvini al congresso:

E a parlarne sono stati per primi i giornali locali:

