Il notaio del M5S e amico di Grillo diventa consulente del ministero

Valerio Tacchini, notaio anche dell’Isola dei Famosi e certificatore del voto su Rousseau, è entrato nello staff del ministro della Cultura Bonisoli. Ne parla oggi il Messaggero che dà conto delle peripezie del notaio, candidato grillino senza successo alle elezioni del 4 marzo:

Il decreto è dello scorso 11 settembre, come riporta il sito del Mibact, ma ancora non si sa quale sarà lo stipendio del notaio grillino. In quanto, come recita una circolare, «il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo, pertanto sarà disponibile dopo la registrazione».

Tacchini, già titolare del televoto del reality di Mediaset, è da sempre il custode dei segreti del M5S. Fu lui a salire sul palco di Rimini per consegnare a Grilloil plico con il nome del vincitore delle primarie on-line (Luigi Di Maio) che sarebbe diventato poi capo politico e candidato premier.