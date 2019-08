La guerra sporca di troll e fake contro il governo PD-M5S

Da una parte c’è Luca Morisi che sembra solo voler girare il coltello nella piaga su Facebook: “Le pagine grilline sono letteralmente SEPOLTE da commenti durissimi e insulti irripetibili riguardo il governo Pd-5 Stelle. Mai vista una simile, totale e virulenta contrarietà, siamo a livello di suicidio politico: per evitare le urne elettorali rischiano di passare direttamente alle urne funerarie”. Dall’altra ci sono profili social che rimediano un sacco di like e, nota Fabio Tonacci su Repubblica, “hanno caratteristiche che li accomunano più a troll manovrati ad arte che a fan sinceramente delusi: lista degli amici nascosta, alti livelli di privacy, pochi messaggi e foto personali, bacheche piene di immagini di cani e gatti”.

Il dissenso di buona parte dei grillini per il governo PD-M5S è autentico e innegabile, trabocca da ogni luogo social e non promette nulla di buono nell’ottica del voto su Rousseau che dovrebbe ratificare l’accordo. Ma, spiega il quotidiano di Carlo Verdelli, sotto alla cenere potrebbe esserci qualcosa di più:

Il 22 agosto Di Maio pubblica su Facebook il suo discorso al Quirinale, pronunciato dopo l’incontro con il Capo dello Stato. In poche ore accumula 17 mila commenti. Il più popolare (4.300 like) è quello di Ciccio M. («Voi dovevate essere il cambiamento, siete diventati esattamente come gli altri…»), che non è un profilo fake, anche se non è il grillino che ti aspetti, considerati i suoi interessi e il gradimento per un discorso dell’ex calciatore Paolo Di Canio sulla destra fascista e sociale.

C’è Michele G., sedicente sostenitore M5S, che scrive «Tassativo, come ha sempre detto Luigi: mai con il partito di Bibbiano, comunque fino a martedì perché non consultate noi elettori?», guadagnandosi 1497 like: dal suo profilo (chiuso) si scopre che segue, oltre a quella di Di Maio, le pagine di Salvini e di “Nessuno tocchi Salvini”.