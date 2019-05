Marco Travaglio e Virginia Raggi abbandonata dallo Stato

Ieri Virginia Raggi ha compiuto il primo atto decente da quando è sindaca di Roma andando a Casal Bruciato a prendersi le contestazioni per difendere la famiglia rom regolarmente assegnata dal Comune in base alle leggi vigenti. Il direttore del Fatto Marco Travaglio segnala che la sindaca è stata abbandonata dallo Stato e punta il dito sul ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini e sulla prefetta di Roma:

I media continuano a spacciare il tutto come “guerra tra poveri”. Ma questa è una guerra fra legalità e sopruso, fra chi rispetta le regole e chi vuole sostituirle con la legge del più forte. E il nuovo prefetto Gerarda Pantalone dovrebbe spiegare perché quei due bimbi coi loro genitori devono vivere questo inferno. Perché il presidio eversivo sotto casa non viene sciolto dalle forze dell’ordine. Perché manipoli di trogloditi senza capelli e senza cervello possono terrorizzare impunemente quei cittadini onesti. […]

In quale Paese, in quale capitale d’Europa, sarebbe consentito a orde di facinorosi di intimidire una sindaca, un vescovo,volontari, sindacalisti impegnati sul diritto alla casa, aizzare all’odio e alla violenza interi quartieri senza che arrivi qualcuno in divisa a disperderli con le buone o le cattive e ad accompagnare in guardina chi commette reati? Non in nome dell’antifascismo, ma dello Stato. Che ha un Codice penale. Che, con buona pace di Salvini, vale dappertutto e per tutti.